La tecnologia si sa serve pr tantissimi scopi, tutto si può fare con la tecnologia e quest’ultima ha lo scopo di migliorare la vita umana, sotto ogni punto di vista, dalla ricerca scientifica o medica fino all’ambiente senza dimenticare l’uomo stesso.

Apple ovviamente in quanto grande azienda coinvolta nel mondo della tecnologia tiene in considerazione quanto detto sopra e cerca ovviamente di offrire una tecnologia in grado di migliorare la vita umana o di valorizzarla, ecco dunque perchè ha deciso di introdurre un particolare software chiamato “Voce personale“, una feature arrivata con iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma.

Si tratta di un software molto complesso introdotto da Apple per adempiere ad uno scopo specifico, riuscire a ricreare digitalmente la voce di chi lo usa ed è pensato per coloro che sfortunatamente stanno andando incontro alla perdita irreversibile della capacità di parlare.

Consente di parlare

Voce personale consente a coloro che non possono più farlo di di creare una voce sintetizzata simile a quella reale, in modo da esprimersi verso gli altri, il software infatti riesce a integrarsi con un’altra funzionalità di accessibilità battezzata “Live Speech”, la quale riesce a leggere frasi digitate durante telefonate, conversazioni o chiamate FaceTime.

Attualmente Voce personale funziona solo su:

iPhone dal modello numero 12 in su

iPad Air di quinta generazione

iPad Pro 11 pollici di terza generazione e successivi

iPad Pro 12,9 pollici di quinta generazione e successivi

Mac con processore Apple Silicon: M1, M2, M3.

Per attivare questa funzione basterà accedere al menù dell’accessibilità e selezionare l’opzione inerente, dopodiché leggere alcune frasi mostrate a schermo, tempo 15 minuti e il gioco sarà fatto.