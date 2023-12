Il mercato della telefonia italiana è attualmente immerso in un clima di notevole fermento, alimentato dalle recenti voci riguardanti un potenziale affare tra Fastweb e Vodafone Italia. Fastweb, un operatore di telecomunicazioni di proprietà della gigante svizzera Swisscom, sembra essere seriamente interessata all’acquisizione di Vodafone Italia, compresi i suoi preziosi asset, come la rete di comunicazione.

L’interesse di Fastweb sembra non concentrarsi esclusivamente sulla base di clienti di Vodafone Italia, bensì sull’intera infrastruttura dell’operatore. L’obiettivo è diventare un operatore altamente integrato sia nel settore fisso che mobile, una mossa strategica che potrebbe consentire a Fastweb di consolidare la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni italiano. Questa notizia emerge in un contesto in cui TIM, l’altro gigante del settore, sta affrontando difficoltà significative, aprendo spazi interessanti per tutte le altre società di telefonia.

Vodafone in vendita?

Le indiscrezioni riguardanti l’interesse di Fastweb sono state originariamente riportate da Bloomberg, un’informazione che, se inizialmente poteva sembrare trascurabile, ora assume una rilevanza considerevole. Secondo alcune fonti anonime, l’accordo tra Fastweb e Vodafone sarebbe già in uno stadio avanzato di sviluppo. Sembra che infatti Fastweb abbia già firmato un accordo di non divulgazione (NDA) per ottenere l’accesso a documenti riservati di Vodafone Italia. Questo passo è cruciale per preparare un’offerta dettagliata e ben ponderata.

L’aspetto più interessante di questa possibile acquisizione è che, secondo le voci di corridoio, Fastweb potrebbe non mantenere integralmente l’intero pacchetto di Vodafone Italia. Invece, sembra che l’operatore potrebbe considerare la cessione della divisione retail, comprendente i clienti consumer, a Iliad. Questo scenario è particolarmente intrigante, considerando che lo scorso anno il magnate francese Xavier Neil, amministratore delegato di Iliad, aveva manifestato il suo interesse per Vodafone. Iliad aveva presentato un’offerta da 11,25 miliardi di euro, un’offerta che, tuttavia, fu respinta.

Se questo affare dovesse concretizzarsi, il panorama delle telecomunicazioni in Italia potrebbe subire un’importante trasformazione. La prossima settimana potrebbe essere cruciale per valutare l’evolversi della situazione e capire se Fastweb riuscirà a siglare l’accordo con Vodafone Italia. Inoltre, sarà interessante vedere come si collocherà Iliad in questo contesto. Questo scenario è interessante soprattutto considerando la sua potenziale partecipazione nella fase successiva dell’operazione, acquisendo la divisione consumer da Fastweb.