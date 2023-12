Nel corso della vostra esperienza con la telefonia mobile, siamo certi che almeno una volta nella vita vi è capitato di incappare in un down sospetto di un operatore telefonico, quale sia Iliad, Vodafone, WindTre o anche TIM. Per “sospetto” intendiamo che non siete stati in grado, almeno inizialmente, di capire se il problema fosse legato al singolo operatore, oppure direttamente al vostro smartphone.

Per dare una risposta ad una delle domande più diffuse al mondo, accorre in nostro aiuto direttamente Downdetector, un servizio online che permette a tutti gli effetti di capire quale sia lo stato della rete di un operatore, o di un servizio di streaming online. Accedervi è semplicissimo, poiché basta disporre di uno smartphone, di un tablet, di un notebook o di un PC desktop, collegato direttamente alla rete. Una volta collegati, non viene richiesta la registrazione, basta infatti cercare il nome dell’operatore o del servizio, per entrare nella sua pagina di riferimento.

Down di Iliad, TIM, Vodafone e WindTre: ecco come scoprirlo

La schermata che si apre mostra direttamente un grafico sul quale è possibile vedere il numero di segnalazioni di disservizio nel corso del tempo, l’individuazione di un down è legata ad un eventuale picco nello stesso grafico. Infatti Downdetector non è altro che un raccoglitore di segnalazioni da parte degli utenti, di conseguenza nel momento in cui l’invio sarà elevato, sta a significare che da qualche parte sta avvenendo un disservizio, con la possibilità di localizzarlo anche sulla mappa presente nella parte inferiore della medesima schermata.