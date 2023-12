Monete e SIM RARISSIME, potete guadagnarci una fortuna

I collezionisti sanno benissimo di poter trovare in ogni momento dei pezzi molto importanti che potrebbero comportare grossi guadagni. In giro per il mondo infatti ci sono monete molto importanti che si nascondono nei cassetti o all’interno dei negozi di numismatica, dove spesso è possibile trovare esemplari molto rari.

Spesso dunque, fare una ricerca molto accurata tra le cianfrusaglie conservate in casa propria, può portare a veri ritrovamenti. Non tutti sanno di poter trovare delle piccole fortune, che possono consistere anche in monete che apparentemente non valgono nulla.

È il caso di una moneta che diversi anni fa aveva il valore di 500 lire e che oggi invece può valere molto di più. Stiamo parlando dell’esemplare meglio conosciuto con il nome di 500 lire caravelle, che si distingue proprio per la raffigurazione della celebre imbarcazione su una delle sue due facce.

Gli utenti che hanno avuto la fortuna di averla, sapranno benissimo come è fatta. Allo stesso tempo non tutti sanno che il suo valore può arrivare a diverse migliaia di euro, più precisamente 12.000 € se trovata in condizione fior di conio. Oltre a questo però ci sono anche altre situazioni molto interessanti, come quella che riguarda ad esempio le schede SIM.

Monete ma non solo, le SIM che vi fanno guadagnare sono ancora in giro

Oltre a banconote, francobolli e monete, ci sono anche le schede SIM a rappresentare un gran valore. Gli utenti che hanno un numero all’interno del quale si ripete per più volte la stessa cifra, potrebbero ritrovarsi in possesso di un patrimonio.

Un numero telefonico appartenente a TIM fu venduto qualche anno fa ad un’asta benefica per un valore superiore agli 8000 €.