Di recente l’Asus ROG Phone 8 Ultimate è riapparso su Greekbench, facendo emergere nuove informazioni e confermando gli elevati punteggi ottenuti nei test. Dopo quasi due mesi dalla sua ultima apparizione a metà settembre Asus ROG Phone 8 Ultimate è tornato su Greekbench, svelandoci nuovi dettagli sul nuovo smartphone.

Il mondo del gaming è in continuo sviluppo, e diventa sempre più importante fornire gli strumenti necessari agli utenti affinché possano inoltrarsi in migliaia di avventure. Così, l’Asus ROG Phone 8 è stato annunciato in tre configurazioni: quella base, quella Pro e quella Ultimate.

un sistema operativo basato su Android 14, e sfrutterà la potenza generata dal chipset Snapdragon 8 Gen 3. La variante Ultimate avrà a disposizione 24 GB di RAM, che sono 8 GB in più del suo predecessore ROG Phone 7. Il display è composto da un pannello AMOLED con frequenze di aggiornamento molto elevate. Secondo un documento di approvazione da parte dell’ ente cinese 3C, lo smartphone dell’Asus dovrebbe avere una batteria dalla capacità di 6.000 mAh che permetterebbe la compatibilità con la ricarica rapida a 65 watt. L’Asus ROG Phone 8 Ultimate utilizzeràbasato su Android 14, e sfrutterà la potenza generata dal. La variante Ultimate avrà a disposizione, che sono 8 GB in più del suo predecessore. Il display è composto da uncon. Secondo un documento di approvazione da parte dell’ ente cinese 3C, lo smartphone dell’Asus dovrebbe avere unache permetterebbe la compatibilità con la r

Il nuovo capolavoro dell’Asus conferma gli elevati punteggi ottenuti nel test single core (2.235) e nel test multi core (7.098).