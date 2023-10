Annunciato oggi, il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 è stato ufficialmente presentato. Le news riguardano in particolare cosa il System-On-A-Chip contiene al suo interno, piuttosto che cosa sia in grado di fare. Le specifiche tecniche di questo processore sono fondamentali per il suo funzionamento. Vediamo con esattezza quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.