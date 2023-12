Le nuovissime schede video annunciate da Intel, con la nomenclatura Arc, sono il nuovo punto di svolta della casa produttrice di processori più famosa al mondo. Le schede in questione godono di una nuova intelligenza artificiale e un Ray tracing rivisto. Inoltre sono state differenziate in 4 diverse configurazioni, ma partiamo dalla più accattivante: la Intel Arc A770 Graphics.

Quest’ultima presenta un’architettura TSMC a 6 nm che grazie ai suoi 32 Xe-Cores, ai suoi 16GB o 8GB di VRAM DDR6 (8GB nella configurazione più accessibile agli utenti) e un clock fino a 2100 MHz, può regalare ottime prestazioni senza neanche consumare troppa potenza solo: 255 Watt.

Invece la Arc A750, viene lanciata da Intel come la sorellina minore della scheda precedente con specifiche leggermente meno astronomiche: vengono inseriti solamente 28 Xe-Cores al posto dei 32 della maggiore, realizzata solo con 8GB di VRAM DDR6 e 2050MHz di clock, che sfida direttamente le caratteristiche della rivale Nvidia RTX3060.

Nella fascia media viene inscritta sul mercato la Arc A580 che con un consumo solo di 185 Watt conferisce ai suoi 24 Xe-cores buone prestazioni e un clock di 1700MHz, senza variare la VRAM.

L’ultima, ma non per importanza, è la Arc A380, costruita con un architettura meno complessa delle precedenti perché al suo interno ci sono 8 Xe-cores alimentati a 75 Watt, con clock pari a 2000MHz e 6GB di VRAM sempre DDR6.

Prezzi e ultime considerazioni

Parlando di prezzi Intel non ha osato alzare troppo l’asticella, rimanendo sui 350€ e 300€, rispettivamente per la Arc A770 da 16GB e 8GB. Per le restanti la casa produttrice ha piazzato la Arc A750 a 250€, la Arc A580 a 199€ e la Arc A 380 a 139€

Completiamo l’articolo affermando che questi sono i parametri estratti dalla casa produttrice originale e ogni scheda, se acquistata da rivenditori differenti, potrebbero variare leggermente.