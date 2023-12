Le truffe online sono in pericolo a cui tutti gli utenti devono prestare attenzione in ogni momento, queste ultime infatti si palesano all’improvviso e cercano di colpire gli utenti più indifesi o magari meno attenti invogliandoli a compiere azioni specifiche che li porteranno a cadere nel tranello facendogli perdere magari tutti i risparmi contenuti nel proprio conto corrente.

Generalmente questa tipologia di truffa sfrutta una metodologia specifica chiamata a phishing, quest’ultima infatti sfrutta delle false comunicazioni all’interno delle quali sono contenute delle istruzioni spacciate come legittime che però invogliano la vittima accedere i propri dati sensibili con le proprie mani incappando in un danno spesso irreversibile.

Conoscere per tempo le nuove truffe entrate in circolazione e dunque essenziale per riuscire a proteggersi e non cascarci in pieno, dal momento che in caso contrario le conseguenze per la propria privacy e forse anche per i propri risparmi possono essere devastanti.

Truffa SMS a nome di Poste

la nuova truffa è entrata in circolazione in Italia ribadisce perfettamente tutto quello che avete letto prima, quest’ultima spacciandosi a nome di Poste Italiane invita la vittima a seguire un set di istruzioni specifico per cercare di risolvere un accesso anomalo riscontrato in Albania presso Tirana, queste istruzioni però faranno finire la vittima su una falsa area clienti di poste italiane all’interno della quale tutti i dati che andrete ad inserire verranno immediatamente trafugati e utilizzati per svuotare il vostro conto bancoposta

Per evitare ogni forma di pericolo il consiglio è molto semplice, non appena riconosciuto il tranello cestinate immediatamente l’SMS.