Le truffe come ben sappiamo sono un pericolo oramai all’ordine del giorno, le più diffuse sono senza dubbio le truffe online, il phishing ad esempio colpisce tutti gli utenti ogni giorno nel tentativo di sottrarre i dati sensibili da poter sfruttare in una miriade di reati ai danni delle sue vittime.

Ciò non toglie che però è ancora possibile incappare in truffe fisiche altrettanto efficaci quanto quelle online è in grado di sottrarre denaro alle vittime in modo rapido e soprattutto irrimediabile, ed è proprio quello che sta accadendo negli ultimi giorni a Milano dove è entrata in circolazione una nuova truffa che inganna l’utente spacciandosi come una multa per un parcheggio sbagliato, scopriamo di cosa si tratta.

Truffa da pagare con codice QR

La truffa in questione esordisce come una falsa multa lasciata sul parabrezza delle vetture delle vittime la quale avvisa di una contravvenzione ricevuta a causa di un parcheggio sbagliato da poter pagare però rapidamente inquadrando il codice QR presente all’interno del foglio, inquadrando il codice QR però si verrà reindirizzati ad una pagina di pagamento che farà finire i vostri soldi direttamente nelle tasche dei truffatori e non in quelle del Comune.

Il fenomeno si sta diffondendo a tal punto che la Polizia ha deciso di allertare i cittadini portandoli ad avere occhio scettico quando si ritrovano una multa sul parabrezza e magari prima di pagare di chiamare le forze dell’ordine e informarsi se si tratti realmente di una contravvenzione o di un avviso contraffatto.