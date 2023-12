Le auto con motore a combustione interna sono più affidabili rispetto a quelle elettriche ?

Secondo un sondaggio pubblicato dalla nota associazione americana senza scopo di lucro Consumer Reports, la risposta è: Assolutamente Si!

Tale sondaggio è stato condotto su un campione esteso di oltre 330.000 persone che, negli ultimi tre anni, hanno acquistato un’auto.

In particolare lo studio si è concentrato su 20 “aree” dell’auto vulnerabili a specifici problemi.

Ebbene dai dati raccolti emerge che le vetture elettriche presentano il 79% in più di problemi rispetto a quelle alimentate a benzina o diesel.

Auto elettriche VS Auto a combustione interna: Qual è la migliore?

Questo perché, secondo quanto è stato dichiarato dal direttore senior del test di auto presso Consumer Reports, Jake Fisher, la maggior parte dei veicoli elettrici vengono prodotti da case automobilistiche tradizionali o da aziende nuove nella produzione automobilistica.

Di conseguenza, queste ultime sono decisamente inesperte nel campo delle vetture elettriche e non dispongono delle relative competenze.

Ovviamente però, non tutti le vetture elettriche e ibride plug-in sono meno affidabili di quelle a combustione termica. Ne sono un esempio lampante molti modelli presenti attualmente sul mercato.

Basta pensare, ad esempio, ai modelli come la Toyota Prius, che si è dimostrata molto affidabile con i suoi 25 anni di esperienza.

Impossibile, inoltre, non nominare Tesla, che non ha mai presentato problemi con le ricariche e le batterie delle sue vetture elettriche.

In conclusione possiamo dire che i marchi automobilistici più affidabili per le vetture elettriche sono: Lexus e Toyota, poi abbiamo Mini, Porsche e BMW.