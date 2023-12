Il 30 Novembre 2023 è stata una fata importante per gli Stati Uniti e Tesla, la famosissima azienda americana, con sede ad Austin in Texas, specializzata nella produzione di auto elettriche.

Il motivo?

Il suo fondatore, il noto imprenditore sudafricano, Elon Musk, ha finalmente presentato il tanto atteso pick-up Cybertruck ai clienti. Un veicolo che, molto probabilmente, purtroppo non arriverà mai in Europa.

Tesla Cybertruck, solo un sogno per l’Europa?

Il motivo per cui la Tesla Cybertruck non arriverà in Europa dipende sicuramente dalle sue specifiche tecniche. Infatti, le principali caratteristiche di questo enorme pick-up elettrico sono:

Una potenza di 845 CV;

di 845 CV; Accelerazione massima da 0 a 96 km/h, in soli 2,6 secondi;

da 0 a 96 km/h, in soli 2,6 secondi; Batteria da 123 kWh, per la variante a tre motori;

da 123 kWh, per la variante a tre motori; Peso 3.103 kg;

3.103 kg; Carico massimo di 4.237 kg, escludendo i passeggeri;

A tal proposito, in Europa, la patente B limita la guida a veicoli fino a 3.500 kg di peso.

Anche se sembra che presto verrà approvato un nuovo decreto che aumenterà la quota a 4.250 kg per i veicoli elettrici e per altri tipi di alimentazione.

Se questo verrà approvato le possibilità che il Tesla Cybertruck, possa essere guidato anche in Italia, aumenterebbero decisamente.

Altrimenti, sarebbe necessario il possesso della patente C, anche se è davvero molto costosa.

Che il Cybertruck, si affermi come un affare esclusivamente “americano”, un qualcosa che l’Europa tutta potrà solo sognare?

Ovviamente gli amanti del brand sperano sinceramente di no.

Non ci resta che restare a vedere cosa succederà, ad ogni modo vi terremo aggiornati per tutte le altre informazioni o eventuali dettagli a riguardo.