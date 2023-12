WhatsApp ormai è come tutti sanno l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. È proprio a questa piattaforma che Meta deve la maggior parte dei suoi guadagni.

Basta pensare come, ogni giorno, il numero di nuovi iscritti all’applicazione sia un aumento.

Tuttavia, il successo di WhatsApp non è affatto casuale.

In quanto, la piattaforma è sicuramente una delle migliori del suo settore. Un tipo di qualità che il servizio è riuscito a raggiungere con gli anni, grazie ai continui aggiornamenti e alle richieste ed i feedback degli utenti a cui l’app ha sempre dato una certa importanza.

WhatsApp, arrivano i Nome Utente

Restando in argomento, il nuovo aggiornamento WhatsApp di cui oggi vi parleremo, è stato rilasciato attraverso il programma Google PlayBeta e corrisponde alla versione 2.23.25.19 dell’applicazione.

La nuova funzionalità che gli sviluppatori stanno cercando di implementare riguarda la possibilità di aprire nuovi account WhatsApp semplicemente utilizzando un nome utente, piuttosto che un recapito telefonico.

In questo modo, comunicare con gli altri diventerebbe più semplice, visto che ciò comporterebbe un superamento del limite imposto dal possesso o meno del numero di telefono di una persona.

In pratica, attraverso la barra di ricerca, sarà possibile trovare i contatti semplicemente digitando il loro nome utente, utilizzato come principale modello di identificazione.

Tuttavia, la decisione di configurare un nome utente su WhatsApp è assolutamente facoltativa e dipende dalla scelta personale dell’utente.

Ad ogni modo si tratta ancora di una funzionalità in fase di sviluppo che non sappiamo ancora quando e come diventerà disponibile.