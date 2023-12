Alfa Romeo, la famosissima azienda italiana nota per la produzione di veicoli dal carattere assolutamente sportivo, si prepara ad annunciare il suo nuovo SUV.

Stiamo parlando dell’ Alfa Romeo B-SUV 2024, la cui presentazione è ormai ufficialmente alle porte per la felicità dei fan dell’omonimo marchio.

Tuttavia, nonostante il tempo stringa e il momento tanto atteso stia per arrivare, ancora non conosciamo il nome ufficiale della vettura, che resta un mistero.

Secondo una fuga di notizie, il SUV potrebbe essere chiamato Junior. Anche se molti ipotizzano che il marchio possa prediligere un nome decisamente più italiano, così da restare fedeli alla linea che Alfa Romeo ha deciso di adottare in quest’ultimo periodo.

Alfa Romeo B-SUV 2024, principali caratteristiche tecniche

Il tanto atteso Alfa Romeo B-SUV 2024, sarà completamente elettrico, anche se non si esclude una sua possibile versione ibrida.

Ma vediamo adesso quali sono le sue principali caratteristiche tecniche e strutturali:

Un motore da 156 cavalli;

da 156 cavalli; Autonomia di 400 chilometri ;

di 400 chilometri Lunghezza di circa 4,1 metri;

Per quanto riguarda invece la versione ibrida, essa presenterà:

Un motore a benzina da 100 cavalli;

da 100 cavalli; Una batteria agli ioni di litio da 48 V.

Per quanto riguarda il prezzo invece, parliamo di circa 35.000 euro per quanto riguarda la versione a zero emissioni e di circa 25.000 euro per la versione a benzina.

Il nuovo B-SUV, dalle già note forme moderne, e costruito sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger e della Fiat 600e, debutterà molto presto sul mercato.

Tuttavia, almeno per il momento, queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, ma restate sintonizzati per ulteriori dettagli.