Netflix, la lista di film e SERIE TV di NATALE da vedere

Netflix mostra anche questa volta tantissimi film interessanti da vedere tutti d’un fiato. Ovviamente l’argomento è il Natale, con le produzioni che riguarderanno storie diverse ma molto interessanti.

Netflix, ecco la lista di film e serie che a Natale DOVETE GUARDARE

La Tavola di Natale è un film davvero interessante, dove un’imprenditrice che lavora nel mondo della ristorazione accetta di lavorare per un gala natalizio di una fondazione del luogo. Questo la porterà ad instaurare un legame improvviso con il nipote dell’organizzatrice, molto attraente. Al momento si trova addirittura al quarto posto in classifica nella top 10 dei film su Netflix.

Natale tutto incluso è un altro film in lista, ovvero al sesto posto. Questo film parla di una blogger che, durante la recensione di un B&B in provincia nel periodo natalizio, finisce per innamorarsi del figlio dei proprietari in difficoltà.

Non potevo mancare all’appello 10 giorni con Babbo Natale. Questa pellicola vede una donna dover assentarsi dalla propria abitazione per un colloquio di lavoro molto importante, con il marito che parte in viaggio con il resto della famiglia.

Il Natale più dolce di sempre è un’altra grande proposta. All’interno di un’azienda di dolciumi in cui una donna lavora, avviene l’ingresso della sua vecchia fiamma del liceo come socio. Questo non renderà felice la protagonista, che però avrà tempo per cambiare idea.

Natale da Chef, film con Massimo Boldi, vede uno chef convinto fermamente di essere un vero e proprio proprio genio, invitato a partecipare ad una sorta di gara d’appalto per preparare la cena che sfamerà il G7.