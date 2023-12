L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma di casa Meta infatti vanta un bacino di utenti assoluto conquistato nel tempo grazie alle proprie funzionalità sempre aggiornate e al passo coi tempi in grado di rendere l’esperienza d’uso a dir poco fluida e gradevole per tutti.

Ovviamente il team di sviluppo che sta dietro WhatsApp non va mai in vacanza, ormai da quasi tutto l’anno infatti lavora ininterrottamente per garantire un arrivo di updates costanti e sempre utili alla community, basti pensare all’arrivo delle foto in HD, della possibilità di ascoltare i vocali a velocità variabili o anche dell’opzione per ascoltare i vocali in background.

Insomma l’applicazione in questione gode di un lavoro alle sue spalle davvero ineccepibile e sembra che non sia finita qui, i ragazzi di WhatsAppBetaInfo infatti hanno rinvenuto all’interno dell’ultima beta un dettaglio che fa da forte richiamo all’arrivo degli username pr WhatsApp, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Username in arrivo

In uno screenshot pubblicato proprio da WBI sembra infatti possibile osservare come nella barra di ricerca è ora possibile cercare gli utenti anche tramite il loro username se lo conosciamo, un dettaglio che lascia intendere come gli sviluppatori stiano lavorando a questa feature per una futura introduzione all’interno appunto di WhatsApp.

Si tratta di una funzionalità molto attesa in quanto una volta introdotta consentirà di connettersi con gli altri senza necessariamente condividere il proprio numero di telefono con gli altri, mossa ovviamente utilissima in chiave privacy.