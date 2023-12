Il periodo natalizio ha già fatto il suo ingresso trionfale sulle principali piattaforme di streaming, regalando agli spettatori una vasta selezione di opzioni per immergersi nell’atmosfera magica e festosa. Netflix, Disney+, Sky e Prime Video si sono dati da fare per offrire al pubblico una varietà di contenuti natalizi, che spaziano dalle serieTV agli show speciali, creando un universo di intrattenimento adatto a tutte le età. Che siate appassionati di Babbo Natale o alla ricerca di storie romantiche natalizie, c’è sicuramente qualcosa di speciale per ognuno di voi da scoprire e apprezzare.

Le serieTV perfette per Natale

Tra le proposte più attese su Disney+, spicca “Nuovo Santa Clause Cercasi”. La seconda stagione della serieTV disponibile in streaming dall’8 novembre. La trama segue Scott Calvin, accompagnato da Carol, Sandra e Cal, oltre agli elfi, mentre cerca di mantenere viva la magia natalizia al Polo Nord. Dopo 28 anni, Tim Allen torna a indossare l’iconico costume di Babbo Natale, affrontando le sfide di un mondo in continua evoluzione e cercando di trasmettere lo spirito del Natale alle nuove generazioni.

Netflix, sempre pronta a sorprendere il suo pubblico, presenta “Odio il Natale 2”, una serie di Laura Chiassone in arrivo il 7 dicembre. La storia ruota, di nuovo attorno, a Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, che si trova a vivere il suo primo Natale in coppia. Tuttavia, un errore imperdonabile la fa perdere il compagno poco prima delle festività. Sarà la magia del Natale a riaccendere la fiamma dell’amore o Gianna farà nuovi incontri inaspettati? “Odio il Natale”, per il secondo anno di seguito si presenta come una serieTV ricca di emozioni e sorprese. Sembra proprio che Gianna sia pronta a conquistare ancora il cuore degli spettatori.

Prime Video presenta “With Love”, una serie drama-comedy romantica che segue le vicende dei fratelli Lily e Jorge Diaz. I due fratelli insieme alla loro famiglia ci accompagneranno in un viaggio lungo un anno soffermandosi su alcune tappe “speciali”. La trama, infatti, si sviluppa attraverso gli avvenimenti più intensi dell’anno: le festività. E tra queste, ovviamente, non può mancare il Natale. La storia offre uno sguardo coinvolgente sulle vite dei Diaz, che si intrecciano con quelle di persone apparentemente sconosciute tutte indaffarate mentre cercano l’amore.

Sky, invece, si distingue con un’alternativa originale: un reality/talent show a tema natalizio “Natale a suon di luci”. Le famiglie americane partecipanti mostrano con orgoglio le loro case decorate per il Natale. Alla base c’è una frizzante competizione luci scintillanti che permetterà ad una sola di queste famiglie di conquistare il montepremi finale. Episodio dopo episodio, il pubblico è tenuto con il fiato sospeso, mentre un team di giudici valuta creatività e originalità delle decorazioni. Un’opportunità unica per gli amanti del Natale di immergersi in atmosfere luminose e accattivanti, con una programmazione che esce dagli schemi tradizionali.