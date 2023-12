Canva cela una sezione segreta per creare progetti sensazionali

Canva è indubbiamente uno dei programmi di editing fotografico più amati e apprezzati disponibili sul mercato. Si tratta di un sito web versatile, accessibile anche attraverso un‘app mobile dedicata, che offre la possibilità di creare progetti personalizzati da zero e di modificarli utilizzando una vasta gamma di strumenti disponibili. Con la presenza di modelli preimpostati, è possibile dare vita a storie per Instagram, post, presentazioni e molto altro ancora.

Tuttavia, molti utenti potrebbero non essere a conoscenza di una sezione nascosta all’interno di Canva, una risorsa segreta che aggiunge un tocco extra di versatilità e professionalità ai progetti creati sulla piattaforma. Questa sezione, spesso trascurata, offre una serie di strumenti aggiuntivi che possono trasformare i vostri lavori in creazioni sorprendenti. La migliore parte? È completamente gratuita e accessibile attraverso un semplice processo che può essere seguito su qualsiasi browser web.

La sezione segreta di Canva

Per accedere a questa sezione segreta di Canva, tutto ciò che dovete fare è aprire un motore di ricerca e cercare “Canva colors”. Il primo risultato vi condurrà a questa sezione nascosta, che è suddivisa in quattro opzioni altamente utili. La prima opzione consente la generazione automatica di palette di colori basate sul caricamento di un’immagine, permettendovi di identificare ogni singola tonalità presente nella foto.

La seconda opzione offre combinazioni di colori preimpostate, che possono essere applicate ai modelli creati per garantire uniformità e coerenza visiva. La terza opzione è particolarmente interessante, poiché vi consente di accedere a una ruota dei colori, dando la possibilità di regolare il cursore per selezionare ogni minima sfumatura di colore necessaria per creare palette personalizzate e pronte all’uso. Infine, la quarta opzione ha uno scopo didattico, permettendovi di esplorare la storia e il significato dei vari colori, nonché le possibili combinazioni.

Questa sezione segreta di Canva offre agli utenti la possibilità di elevare ulteriormente la qualità dei loro progetti, che siano destinati al divertimento personale o a scopi professionali. La facilità d’uso e l’accessibilità gratuita rendono questa risorsa un must per chiunque voglia migliorare le proprie capacità di progettazione su Canva. In conclusione, cercando “Canva colors” su Google, avrete a disposizione un tesoro di risorse che vi guideranno attraverso il mondo dei colori, offrendovi la possibilità di creare opere straordinarie con pochi clic.