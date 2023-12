Dicembre 2023 si preannuncia come un mese ricco di opportunità per chi è in cerca di un nuovo piano telefonico, desideroso di ottimizzare le proprie spese senza rinunciare a servizi di qualità. In questo articolo, esploreremo cinque imperdibili offerte di telefonia mobile che promettono di soddisfare le diverse esigenze degli utenti, spaziando dalle proposte più economiche a quelle più complete.

Optima Super Mobile Smart: un’offerta super economica da non perdere

Se stai cercando una soluzione conveniente, passare a Optima con l’offerta Super Mobile Smart potrebbe essere la scelta giusta per te. Questa promozione è dedicata a chi decide di passare a Optima da altri operatori o attiva un nuovo numero. A soli 4,95€ al mese, potrai godere di una copertura Vodafone, 100 GB di traffico internet, chiamate illimitate e 200 sms inclusi.

Kena 6,99€: passa a Kena con un’offerta vantaggiosa

La promozione Kena a 6,99€ al mese è pensata per rendere conveniente il passaggio a questo operatore. Rivolta ai nuovi numeri e a chi decide di passare a Kena da Iliad, Poste Italiane e altri MVNO, offre una copertura TIM, 130 GB di traffico internet, chiamate illimitate e 200 sms inclusi. Il primo mese è addirittura gratuito, e l’attivazione è senza costi aggiuntivi.

Very 7,99€: offerte di telefonia Very Mobile per un risparmio garantito

Con le offerte di telefonia Very Mobile, il risparmio è per tutti. L’offerta di dicembre a 7,99€ al mese, dedicata ai nuovi numeri, offre una copertura WindTre, 200 GB di traffico internet, chiamate illimitate, sms senza limiti e 50 GB al mese con la Promo Flash, valida fino al 15/01/2024.

ho.Mobile 9,99: passa a ho. per un’offerta completa

Se stai cercando un’offerta completa, ho.Mobile ha qualcosa di interessante per te. Al costo di 9,99€ al mese, riservato a chi passa a ho.Mobile da Iliad, Fastweb e altri MVNO, questa proposta offre una copertura Vodafone, 230 GB di traffico internet, chiamate illimitate, sms senza limiti e Zero Extra-Costi.

Postemobile Creami Extra WOW 300: un mare di Giga per le tue esigenze

Per chi ha bisogno di un mare di Giga, l’offerta Postemobile Creami Extra WOW 300 è ciò che fa al caso tuo. Al prezzo di 11,99€ al mese, con copertura Vodafone, 300 GB di traffico internet, chiamate illimitate e sms senza limiti, questa proposta è valida per chi passa a Postemobile da altri operatori o attiva un nuovo numero.

In conclusione, queste offerte offrono una varietà di servizi per soddisfare le diverse necessità degli utenti. Con tariffe competitive e servizi completi, dicembre 2023 si presenta come un momento ideale per chi desidera ottimizzare il proprio piano telefonico. Non dimenticare di valutare attentamente le tue esigenze prima di prendere una decisione e di approfittare di queste promozioni limitate nel tempo.