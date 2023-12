Il recente aggiornamento di WhatsApp per gli utenti iOS ha introdotto una caratteristica molto attesa: la possibilità di condividere foto e video sulla piattaforma senza subire alcuna compressione, preservando così la qualità originale dei contenuti multimediali. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla tradizionale pratica di compressione che ha caratterizzato la condivisione di file su WhatsApp.

Nel corso del tempo, gli utenti di WhatsApp si sono spesso lamentati della scarsa qualità delle immagini e dei video inviati tramite la piattaforma, nonostante un precedente aggiornamento a agosto che prometteva di migliorare l’algoritmo di compressione. Tuttavia, sembra che solo l’ultimo aggiornamento abbia affrontato efficacemente questa problematica, consentendo agli utenti di inviare e ricevere contenuti multimediali senza compromettere la loro qualità.

Foto e video inviati in alta qualità su WhatsApp

L’innovazione chiave di questo aggiornamento è l’introduzione di un nuovo modo di gestire i file multimediali. Invece di trasformare automaticamente le immagini e i video in anteprime di bassa qualità all’interno della finestra di chat, l’app ora considera i contenuti multimediali come file dati standard. In pratica, quando un utente invia una foto o un video, il destinatario può visualizzarli in tutta la loro qualità originale cliccando sull‘immagine o sul video ricevuto. Ciò rappresenta un notevole passo avanti per coloro che desiderano mantenere l’integrità visiva dei loro scatti e filmati durante la condivisione su WhatsApp.

È importante notare che, nonostante questa nuova possibilità, gli utenti avranno ancora la scelta di inviare foto e video in definizione bassa. Questa opzione può essere particolarmente utile per chi desidera risparmiare banda di rete o occupare meno spazio sul dispositivo del destinatario.

Come già accennato questa funzionalità avanzata per il momento è riservata agli utenti iOS. Quest’ultimi dovranno cliccare sull’icona “+” che apre il menu di trasferimento e selezionare l’opzione desiderata. Tuttavia, va notato che questa implementazione a più livelli potrebbe richiedere qualche settimana prima di raggiungere anche gli altri utenti in Italia. Inoltre, secondo quanto riportato da MacRumors, non dovrebbe passare troppo tempo prima che la stessa funzionalità sia estesa anche agli utenti Android.

Parallelamente Meta, la società madre di WhatsApp, sta sperimentando alcune funzionalità innovative su un gruppo ristretto di utenti. Tra queste, vi sono gli adesivi generati dall’intelligenza artificiale e le note vocali a tempo. Per quanto riguarda gli adesivi, è possibile digitare alcuni termini nella casella di chat, generando così grafiche da utilizzare come adesivi personalizzati. Mentre per le note vocali a tempo, gli utenti possono creare messaggi vocali che scompariranno automaticamente dalla conversazione dopo un certo periodo di tempo.