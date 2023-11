Vodafone si prepara a rimodulare alcune delle sue offerte, proprio in base al cambiamento di alcune condizioni economiche e del mercato attuale. Sono diverse infatti le persone che con un’offerta sottoscritta tempo addietro potrebbero ritrovarsi di fronte ad un cambiamento improvviso di prezzo mensile.

La comunicazione sarebbe arrivata a tantissime persone, le quali si sarebbero infatti ritrovate colte di sorpresa.

Vodafone: sono arrivate le nuove offerte ma anche le rimodulazioni, ecco cosa cambia

Questo è quanto scritto all’interno del messaggio che sta arrivando a diversi utenti che hanno un’offerta Vodafone:

“Modifica al contratto: a causa dei cambiamenti all’interno delle condizioni economiche e di mercato, a partire dal rinnovo successivo al 16/12/2023, il costo della tua offerta aumenterà di 1,99 € al mese.

Hai il diritto di recedere o cambiare operatore senza penali o costi aggiuntivi entro il 15/01/2024, inviando una comunicazione con la causale della modifica delle condizioni contrattuali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC), sul sito voda.it/disdettalineamobile o presso i negozi Vodafone. Per ulteriori dettagli, contatta il numero 42590“.

Stanno a quanto annunciato da fonti molto autorevoli nel mondo delle offerte telefoniche, ci sarebbero alcune promozioni ad essere interessate. Gli utenti Vodafone infatti che hanno la Family+ che ha un prezzo di 9,99 € al mese, potrebbero ritrovarsi improvvisamente a pagare 12,98 € mensili per via dell’aumento di 1,99 €. Probabilmente molti troveranno eccessivo il costo per soli 10 giga di Internet.

Il codice delle comunicazioni prevede comunque che è possibile esercitare il proprio diritto di recesso. Ci sono ovviamente delle modalità indicate all’interno del messaggio e bisognerà farlo entro il 15 gennaio.