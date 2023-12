TIM è STRAORDINARIA, le due Power da 150 giga costano 6 EURO

Per ogni gestore che perde utenti ce n’è sicuramente un altro che ne guadagna e su questo non c’è alcun dubbio. La girandola di clienti che i provider hanno innescato è ormai un’abitudine durante il periodo natalizio, nel quale infatti tutti cominciano a prendere coscienza dei prezzi delle loro offerte mobili. A tal proposito ci pensano spesso i virtuali a mettere tutti d’accordo, con costi molto più bassi del solito che riescono a fare breccia anche nel cuore dei più restii a cambiare operatore telefonico. TIM, vecchio baluardo della telefonia mobile italiana e non solo, vuole però ristabilire l’ordine battendo ogni virtuale sulla sua strada.

A tal proposito l’azienda ha rispolverato alcune vecchie offerte, che sono ora in grado di mettere in chiaro tutti gli aspetti. Queste, che costano molto poco, includono tanti tantissimi contenuti al loro interno ogni mese.

TIM, le nuove Power hanno tutto a partire da 6,99 € al mese

Per battere tutti i gestori virtuali serviva qualcosa di effettivamente importante e TIM ha rispettato le aspettative. L’azienda infatti ha mostrato tutte le sue carte per battere la concorrenza, proponendo due offerte: la Power Iron e la Power Supreme Web Easy.

Entrambe hanno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, con la prima che offre 100 giga e con la seconda che offre 150 giga. Il prezzo della prima è di 6,99 € al mese, mentre il prezzo della seconda è di 7,99 € al mese.

Al momento non si sa per quanto dureranno ancora queste soluzioni ma TIM è intenzionata ad andare per le lunghe per raccogliere il maggior numero di utenti possibile.