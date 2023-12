Un cavo in più potrebbe sempre tornarvi utile dato che gli accessori che lo necessitano per essere caricati aumentano di giorno in giorno.

La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo Baseus Cavo USB C a Type-C con ricarica rapida a poco più di 5 euro.

Amazon: Baseus Cavo USB C a Type-C ad un prezzo stracciato

Il cavo USB C Baseus da 100 W supporta la ricarica rapida PD 3.0 e QC 5.0, fino a 20 V/5 A (max) con adattatori USB-C Power Delivery come 18 W/30 W/45 W/60 W/65 W/ 96W/100W . Adatto per la maggior parte degli smartphone, tablet e laptop. carica anche l’ultimo MacBook Pro/Air, iPad Pro alla massima velocità.

Il prodotto in questione può caricare completamente un Samsung S20 dallo 0 al 100% in 50 minuti. Può anche caricare un MacBook Pro 16″ fino al 75% in 1 ora, il 58% più veloce di un cavo da 60 W e sincronizzazione a 480 Mbps. Il chip intelligente certificato regola la corrente e la tensione, garantendo la ricarica rapida da 100 W più sicura. Puoi usarlo per caricare qualsiasi dispositivo con sicurezza.

Il materiale in lega di zinco di alta qualità, il rivestimento in nylon intrecciato e i giunti SR flessibili anti-rottura creano un cavo che è sopravvissuto al test di piegatura più testato del mercato di oltre 45.000, che garantisce che la parte metallica non si rompa. Seguendo questo link lo potete acquistare al prezzo di 9.87 euro a cui si potrà aggiungere un ulteriore coupon del 20%.