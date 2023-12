Un robot aspirapolvere e lavapavimenti può aiutare tantissimo nelle faccende di casa, soprattutto perché lui può lavorare in nostra assenza, per farci trovare, una volta rientrati, un pavimento bello pulito.

La piattaforma Amazon in questi giorni sta proponendo Proscenic robot aspirapolvere e lavapavimenti, modello M9, scontato di oltre il 50%. Scopriamo insieme alcune caratteristiche.

Proscenic robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon

La potente aspirazione da 4500pa con panni rotanti doppi da 120 giri al minuto, pressurizzati verso il basso fino a 6N, affrontano tutte le macchie appiccicose e ostinate fatte dagli animali domestici. Lava&aspira 2-In-1, efficiente lavaggio a doppia rotazione, L’M9 è un ottimo robot per pulire smart sua casa . Svuotamento automatico dopo la pulizia, fino a 60-Giorni a mani libere senza preoccupazioni.

Il sensore Laser di 5.0 generazione riconosce la stanza e disegna una mappa personalizzata della sua casa sull’app Proscenic, per impostare facilmente NO-GO zone, pareti virtuali, programmare le pulizie, contrassegnare le aree da pulire e memorizzare max 5 mappe intelligenti. È anche possibile avviare lapulizia con la Sola Voce.

Spazzola laterale per angoli e bordi; l’aspirazione a sollevamento automatico adotta la sua altezza in base alle diverse superfici, pulendo da una stanza all’altra, da un pavimento in legno, da una piastrella a una moquette, senza interruzioni e in modo più accurato. Pensate che, seguendo questo link, lo pagherete solamente 220 euro grazie ad un coupon del 50%, al posto di 466 euro.