Google negli ultimi anni ci ha abituati ad importanti e repentini cambiamenti quando si parla dei suoi prodotti e soprattutto quando si parla dei suoi software, basti pensare ad Android, il famoso e ormai onnipresente sistema operativo che muove milioni di smartphone e tablet e che ogni giorno si aggiorna con piccoli update necessari al suo miglior funzionamento.

Ovviamente questa politica di aggiornamento è mantenuta tale anche sugli altri prodotti della casa Google, tra cui abbiamo anche i Nest Hub, gli assistenti digitali che ogni giorno consentono agli utenti di interagire vocalmente con Google in tutte le piccole attività quotidiane e che sono animati dal sistema operativo apposito denominato Fuchsia.

Nuovo update contro i fantasmi

Ed ecco che dunque anche per Fuchsia è arrivato un nuovo update molto particolare che risolve un bug decisamente singolare, quest’ultimo mostrava una rilevazione di false presenze nei pressi di Nest Hub Max durante la notte, come fantasmi per così dire.

Ovviamente non si trattava di fantasmi ma di un’errata interpretazione degli stimoli da parte dei sensori che portavano poi all’avvio di alcune routine nel bel mezzo della notte mentre tutti ancora dormivano causando non pochi disagi.

Il nuovo aggiornamento poi introduce anche alcuni miglioramenti ha infatti migliorato la stabilità di connessione Bluetooth e Wi-Fi, così come alcuni aspetti audio su Nest Hub.

L’aggiornamento in questione è in fase di distribuzione globale automatica ma attenzione, solo per coloro iscritti alla Preview di Fuchsia, se dunque non lo foste, procedete a farlo per ricevere il bug fix tanto desiderato o meglio dire sognato.