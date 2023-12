Il furto d’auto in Italia è uno tra i fenomeni maggiormente diffusi, si tratta infatti di un problema che soprattutto negli ultimi anni è tornato a bussare più forte che mai costituendo un vero dramma per tutti i cittadini che dopo la casa, comprano l’auto, ritenuto ormai un bene di lusso, basti pensare che le auto sottratte nel 2022 sono state ben 81.497, il 18,9% in più rispetto al 2021, con il 2023 che dunque rischia di essere un anno record davvero nero per la nazione.

L’auto più rubata è la Fiat panda, la quale tra l’altro è in cima alla lista delle vetture più vendute nella penisola, accompagnata dai modelli Ypsilon della Lancia e le Jeep Compass, a cui fanno seguito Toyota, con la Rav4 che si è presa la scena e la Volkswagen Golf.

L’antenna è il pericolo nascosto

Tutte le vetture come immaginabile sono dotate di antenna, indispensabile per ascoltare la radio nel proprio abitacolo, quello che però non sapete è che quest’ultima può avere un utilizzo improprio decisamente sconvolgente, l’utente TikTok skerdixx ci ha mostrato bene di cosa si tratta con un video.

L’utente in questione ha mostrato come avvicinando la base dell’antenna al polo positivo della batteria dell’auto sia possibile accendere la vettura mentre, avvicinandola al polo negativo sia possibile spegnere la vettura.

Ovviamente tutti gli utenti non hanno prese bene ciò che hanno visto riconoscendo immediatamente il tentativo di tranello lanciato dall’utente e lanciando subito tantissimi commenti, provando ovviamente a smentire nei modi più pittoreschi quanto mostrato nel video da skerdixx.