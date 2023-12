Uno dei problemi maggiori che attanaglia il consumatore che oggi si avvicina al mondo dell’elettrico, o meglio che acquista un’auto elettrica, è sicuramente legato alla cosiddetta ansia da ricarica. In altre parole il cliente vivrebbe con la costante preoccupazione di non avere carica a sufficienza per arrivare a destinazione, oppure semplicemente di non riuscire ad arrivare alla colonnina di ricarica.

Un recente sondaggio con 170000 utenti interpellati, ha dimostrato che praticamente tutti hanno avuto questa preoccupazione nei primi mesi di acquisto della vettura, ma che il 78% degli stessi ha assistito ad un calo della stessa nel corso dei mesi di utilizzo, fino a vederla sparire completamente entro 18 mesi. Una preoccupazione che però sembra coinvolgere un numero impressionante di consumatori, anche di futuri acquirenti, con oltre il 76% coinvolto.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di aprire subito il canale Telegram di TecnoAndroid, con alcuni codici sconto gratis in esclusiva.

Auto elettrica, voi avete l’ansia da ricarica?

Al contrario, sempre secondo il suddetto sondaggio, il 59% dei conducenti che già sono in possesso di un veicolo elettrico, avrebbe confermato di non avere questa ansia, a patto che comunque non vengano percorse lunghe distanze, poiché è proprio in questi tragitti che si verifica la suddetta preoccupazione, con conseguente programmazione del viaggio, verifica della disponibilità di colonnine e quant’altro.

Tutti questi numeri vanno solamente in un’unica direzione: nella fase iniziale è normale avere timori e paure di vario genere, che lentamente vanno ad esaurirsi nel momento in cui la vettura viene costantemente utilizzata, tanto che ad oggi il 98% degli utenti intervistati ha affermato che non tornerebbe al motore termico.