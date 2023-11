Di fronte allo sviluppo e alla crescita sempre costante di auto elettriche, una domanda risalta più di tutte, quanto dura la batteria di un veicolo elettrico?

La risposta ci viene fornita, in maniera chiara e concisa, da Nicola Armaroli, chimico e dirigente di ricerca del CNR, il Consiglio nazionale delle ricerche con competenze scientifiche.

Egli, ha dichiarato che la batteria di un’auto dura quanto la vita del veicolo stesso e può considerarsi esaurita quando arriva a caricarsi intorno ai 70-80%. Situazione che in genere si manifesta dopo centinaia di migliaia di chilometri percorsi.

Il ciclo di vita di una batteria per veicoli elettrici

Armaroli, risponde inoltre anche alla domanda su cosa succederebbe alla batteria di un’auto nel momento in cui essa esaurisce la sua funzione. L’esperto ha fornito tutte queste informazioni durante il podcast “Processo all’auto elettrica” del Corriere della Sera e, come sempre, è stato molto preciso.

Una volta esaurita una batteria, essa può essere utilizzata come stoccaggio di impianti di produzione elettrica, per veicoli con prestazione energetica inferiore (es. carrelli elevatori nei magazzini) e così via.

Insomma, il loro ciclo di vita non termina di certo, ma possono essere ancora utilizzate e riciclate.

Per esempio, parte delle materie prime che vengono utilizzate per costruire batterie, come il cobalto, possono essere riutilizzate per batterie di piccole dimensioni. Come quelle per gli smartphone, i laptop e gli elettrodomestici.

Il tutto in piena sostenibilità ed in un ciclo continuo di riutilizzo e riciclaggio. Tanto è vero che questo procedimento contribuisce a garantire lo sviluppo di un’economia circolare, considerato il futuro del nostro paese.