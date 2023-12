Fastweb, offerta INCREDIBILE con 3 MESI gratis e 150 GB

Al momento risulta praticamente impossibile fare fuori Fastweb nella gara tra i vari gestori. Il famoso provider virtuale è riuscito ancora una volta a mettere in chiaro le cose proponendo delle soluzioni straordinarie ai suoi nuovi clienti.

Fastweb batte nettamente i concorrenti con un’offerta che si chiama Mobile, ecco il prezzo

Una delle offerte migliori oggi riguarda la nuovissima Mobile, disponibile sul sito ufficiale con un prezzo bassissimo. Per avere tutto ogni mese basta infatti una cifra bassissima: solo 7,95 € mensili.

All’interno di questa favolosa offerta, ci sono i migliori contenuti e anche un regalo. Basta infatti sottoscriverla con questo prezzo per avere minuti senza limiti verso tutti i provider mobili e fissi, 150 giga di connessione dati in 5G e anche tre mesi di offerta gratis. Gli utenti cominceranno in poche parole a pagare dal quarto mese in poi, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Alla scadenza dell’offerta manca solo un giorno, per cui vi conviene affrettarvi per non restare a mani vuote.

Per quanto concerne l’attivazione, sarà tutto semplice una volta arrivata a casa vostra la scheda Sim. Potrà essere attivata con la carta d’identità elettronica o con il vostro SPID. In caso contrario, basterà semplicemente fare il solito video di riconoscimento.

In più bisogna anche ricordare che Fastweb è il gestore che è stato premiato sia nel 2022 che durante i primi sei mesi di questo 2023 come quello con la rete mobile più veloce in assoluto per quanto concerne la navigazione sul web. Il premio, conferitogli da Ookla dopo gli Speedtest effettuati, si riconferma.