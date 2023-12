In Italia, Rabona Mobile, un tempo uno degli operatori telefonici più rilevanti, si è trovato in una situazione difficile quest’anno. Ciò è dovuto principalmente alla decisione dei partner chiave, Plintron e Vodafone, di porre fine alla loro collaborazione, causando disagi significativi per tutti gli utenti dell’operatore.

Il problema ha avuto inizio nel marzo 2023, quando gli operatori hanno annunciato la loro intenzione di separarsi da Rabona, portando così alla conclusione del contratto. Da quel momento, Rabona Mobile ha iniziato a sperimentare disservizi crescenti, culminati nel blocco totale dei servizi principali, come chiamate, navigazione e messaggistica, per i suoi utenti già nel mese di giugno successivo.

Una pessima situazione per gli utenti Rabona

Nonostante i tentativi di risolvere la situazione, Rabona ha presentato un ricorso cautelare presso il Tribunale di Milano solo a giugno. Sebbene il Tribunale abbia emesso una sentenza a favore degli utenti, non è stato identificato alcun colpevole tra gli operatori coinvolti. Da allora, la situazione è rimasta in stallo, con continui disagi per i clienti.

La questione è diventata ancora più complicata dal momento che molti utenti hanno segnalato difficoltà nell’ottenere assistenza clienti. Alcuni hanno atteso giorni per una risposta, mentre altri sono stati completamente ignorati. La mancanza di comunicazioni ufficiali sul sito web di Rabona ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra gli utenti.

La domanda che ci si pone ora è se Rabona Mobile riuscirà a riprendersi da questa situazione difficile. Nel mentre l’operatore ha avviato una campagna pubblicitaria per promuovere le sue offerte, tuttavia la mancanza di comunicazioni chiare sulla risoluzione dei problemi ha sollevato dubbi sulla sua effettiva capacità di ripristinare i servizi e di riconquistare la fiducia dei clienti. Nel mentre, sarebbe meglio optare per un altro gestore.

Inoltre, è da notare la mancanza di intervento da parte delle autorità di regolamentazione. La situazione solleva domande su quale sia il ruolo e l’impegno delle autorità nel garantire la tutela degli utenti in situazioni simili. La speranza è che Rabona Mobile riesca a prendere una decisione e che inizi a rispondere in maniera diretta alla clientela, presentando almeno sul sito tutte le informazioni chiave su tale problematica. Online infatti l’operatore non ha specificato da alcuna parte che le sue offerte non sono funzionanti.