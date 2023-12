Nel mese di dicembre, in prospettiva della stagione natalizia in arrivo, si riaccende la grande sfida tra gli operatori in Italia. Ancora in questi giorni, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si contendono lo scettro del primato nel campo della telefonia mobile con grandi e vantaggiose ricaricabili per tutti gli utenti.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe per Natale

Una vantaggiosa iniziativa di TIM resta certamente la TIM Wonder. I clienti che sono interessati a questa ricaricabile pagheranno una quota mensile di 9,99 euro ogni mese con chiamate ed SMS senza limiti e con 100 Giga per navigazione in internet.

A TIM risponde ovviamente Vodafone che mette in campo per tutti gli abbonati la sua ricaricabile di riferimento, la Special 100 Giga. La promozione più celebre del provider inglese prevede un costo mensile di 9,99 euro con consumi no limits per chiamate e messaggi e con 100 Giga per navigare in internet.

Iliad garantisce sempre a tutti gli utenti un’alternativa a TIM e Vodafone grazie alla ricaricabile Giga 150. Lo schema di questa promozione è sempre il medesimo con un costo di 9,99 euro e con consumi che prevedono minuti ed SMS infiniti e 150 Giga per navigare in rete con il 5G.

Infine vi è la proposta ricaricabile messa in campo da WindTre, che assicura a tutti i suoi abbonati la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.