Vodafone è da sempre una delle realtà migliori sul territorio italiano, più che altro per la sua capacità di riuscire a mettere a disposizione degli utenti offerte comunque abbastanza interessanti a prezzi convenienti, ed allo stesso tempo fornire l’accesso ad una rete di altissimo livello.

La maggior parte delle promozioni più interessanti sono legate a vere e proprie operator attack, con tale termine viene indicata l’offerta che non risulta essere disponibile per chiunque a prescindere dalla provenienza, ma può essere attivata solamente dagli utenti che escono da un’azienda in particolare, e richiedono la portabilità del proprio numero.

Vodafone, la coppia di offerte del momento

Le Vodafone Silver sono da diversi mesi quasi le uniche operator attack dell’operatore in red, una coppia di benché ottime offerte, mirate in via esclusiva per coloro che al giorno d’oggi sono in uscita da Iliad e dai vari operatori telefonici virtuali, senza limitazioni o vincoli particolari. Il costo iniziale da sostenere dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 euro, a cui aggiungere la prima mensilità, che potrebbe essere di 7,99 o di 9,99 euro.

La versione più “economica” della promo prevede l’accesso diretto ad un bundle composto da infiniti minuti e SMS, che gli utenti possono utilizzare liberamente verso tutti, a cui è possibile aggiungere anche 150 giga di internet in 4G. Volendo strafare, invece, spendendo quindi 9,99 euro, ecco che i consumatori potranno godere di 200 giga al mese, basandosi sugli stessi identici contenuti, senza differenze particolari.