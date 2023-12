In un momento storico in cui gli utenti non possono davvero fare a meno del proprio smartphone, è facilissimo pensare di aver necessariamente bisogno di un powerbank, ovvero un dispositivo da utilizzare per ricaricare il device mobile, senza dover ricorrere alla presa a muro.

Con Amazon è sempre facile pensare di risparmiare su tale tipologia di prodotti, anche nel caso in cui si volesse aggiungere al carrello un modello di un marchio più conosciuto, come SBS. Il dispositivo oggetto del nostro articolo offre infatti una batteria da 5000mAh, con 2 connettori USB a 2.1A ed una microUSB, per un totale quindi di 3 da collegare contemporaneamente.

Powerbank, il prodotto SBS che dovete acquistare su Amazon

Il suo prezzo finale di vendita resta uno dei migliori attualmente in circolazione, se considerate che comunque ad oggi basteranno 13,75 euro per il suo acquisto, al netto di un ulteriore sconto rispetto al prezzo più basso recente, pari a circa 1 euro in meno: si parte quindi da 14,57 euro.

Il prodotto è ecologico, ovvero realizzato al 35% con materiali considerati biodegradabili, mentre il 100% della confezione è senza plastica, oltre che essere perfettamente compatibile con tutti i dispositivi in commercio, tra cui smartphone, smartwatch, ereader e chi più ne ha più ne metta. Gli utenti che sceglieranno di acquistare il modello corrente, contribuiranno a loro volta alla causa di Marevivo, associazione che si occupa della tutela degli oceani e dei mari. Una perfetta occasione per acquistare il prodotto desiderato, risparmiare e fare anche del bene per l’ambiente, oltre che naturalmente per lo stesso mare.