Play Store, i regali di NATALE con app e giochi a pagamento gratis

Sono diversi i giochi così come sono tantissime le applicazioni che oggi arrivano gratis invece che a pagamento all’interno del Play Store di Google. Il market riservato espressamente agli utenti Android nasconde diverse sorprese, tra contenuti molto ambiti e altri che invece stanno sbocciando in questo periodo.

L’obiettivo chiaramente deve essere quello di portarne a casa quanti più possibile, in modo da non trovarli poi a pagamento a partire magari da domani. Ricordiamo infatti ancora una volta che si tratta di un’iniziativa che durerà a tempo determinato, ma non è ben chiaro quando tutto comincerà a ritornare allo stato originale.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis questi titoli

Il consiglio come sempre è quello di procedere al download di tutti i titoli indicati o di tutto quello che si troverà online gratis sul Play Store. Potrete cancellarlo in un secondo momento, senza dover per forza tenerlo sullo smartphone. In questo modo, qualora quell’applicazione o quel gioco dovesse servirvi in futuro, sarà sempre gratis siccome l’account Google risulterà sempre lo stesso.

Ecco la lista completa con tutti i download da effettuare gratis, basterà cliccare sui link per ritrovarsi sul Play Store di Google. Ecco l’elenco completo:

Tutte le applicazioni e tutti i giochi sono stati controllati al fine di non costituire una minaccia in termini di virus. Gli utenti dunque possono procedere tranquillamente al download, senza alcun rischio per gli smartphone.