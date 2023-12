Volantino di Natale ricchissimo di occasioni speciali, infatti da Euronics gli utenti possono scoprire e ricevere tantissime riduzioni di prezzo che abbracciano di molto ciò che lo stesso utente vorrebbe poter fare, o meglio acquistare, nei vari punti vendita dislocati sul territorio.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in quest’occasione gli acquisti sono completabili solamente da coloro che decidono di recarsi personalmente in un negozio fisico, tra i tanti disponibili in Italia, oltre che naturalmente il sito ufficiale, senza differenze particolari con vincoli da rispettare.

Euronics, offerte mai viste con questo volantino

Proseguono le ottime offerte di Euronics, attive lo ricordiamo fino al 7 dicembre, con le quali gli utenti riescono a mettere le mani su una serie di smartphone di fascia medio-alta, tra cui spicca chiaramente il top assoluto: Motorola Razr 40 Ultra, che oggi ha un costo di 999 euro.

Volendo investire un quantitativo non superiore ai 400 euro, avrete occasione di mettere le mani su Realme C55, Redmi 12, Realme 11, Realme C51 o anche Realme C53. Non sono smartphone particolarmente qualitativi, ne siamo consapevole, ma riescono ugualmente a convincere con discrete prestazioni, ed un rapporto qualità/prezzo più unico che raro.

Volendo puntare leggermente più in alto, possiamo consigliare lo Xiaomi 13T, che oggi ha un costo appunto di 499 euro, un terminale che riesce a convincere con una serie di prestazioni uniche, ed un risparmio che vi farà sognare dal primo all’ultimo minuto di utilizzo. Gli sconti di euronics sono da considerarsi validi anche online sul sito ufficiale.