Android contro l'App Store, le app a pagamento GRATIS sono sorprendenti

All’interno del mondo Android anche oggi capitano tanti titoli a pagamento da poter scaricare in maniera gratuita. Tutto accade in maniera ovviamente casuale, per cui non si può sapere di certo prima cosa arriverà ad essere gratis improvvisamente.

Tutto funziona in maniera molto semplice, dal momento che non servirà andare sul Play Store e cercare quali sono i titoli oggi gratis. Abbiamo infatti realizzato appositamente un elenco ben preciso con ogni applicazione ed ogni gioco che abbiamo ritenuto opportuno inserire all’interno della lista. Si tratta di pezzi pregiati del Play Store che solo per qualche giorno saranno gratuiti, per cui il consiglio è quello di procedere presto al download.

Improvvisamente infatti tutto potrebbe svanire, portando gli utenti a restare con l’amaro in bocca. Nel paragrafo in basso abbiamo incluso tutto ciò che serve, ovvero i link diretti incorporati in ogni titolo e soprattutto le indicazioni utili per procedere.

Play Store di Google, gli utenti Android hanno questi titoli a pagamento gratis

Se non avete mai avuto dei titoli a pagamento su cui basarvi per passare un po’ la serata o magari per avere qualche funzione in più, potete rifarvi ad applicazioni e giochi che oggi diventano gratis.

La prima soluzione è rappresentata da un gioco che è Empire Warrior: Tower Defense. A seguire c’è anche un altro altro gioco molto famoso che gli utenti stanno cominciando a scaricare, ovvero Puzzle Words Pro. Un’applicazione molto interessante che potreste utilizzare per calmarvi o per dormire più serenamente e Sleep Bereal Sound – Calming.