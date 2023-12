Da quando OpenAi ha lanciato la prima app che si avvale delle innumerevoli funzionalità dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo di questa nuova tecnologia aumenta giorno dopo giorno.

Una crescita costante ed esponenziale che sembra non abbia alcuna intenzione di fermarsi.

Come risaputo, il successo dell’intelligenza artificiale, sta soprattutto nel fatto che le sue funzionalità possono essere applicate in vari settori della vita dell’uomo.

In particolare lo sviluppo di questa tecnologia vede un’ enorme potenzialità di applicazione nel settore scientifico.

A tal proposito, è piuttosto forte la teoria attuale di alcuni scienziati che sostengono che le capacità dell’intelligenza artificiale potrebbero servire per accelerare la scoperta di nuovi materiali.

L’intelligenza artificiale e la scoperta di nuovi materiali

Infatti, l’uso dell’intelligenza artificiale consentirebbe di progredire verso la scoperta di nuovi composti potenzialmente utili, con una velocità oltremodo superiore rispetto ai tradizionali metodi empirici.

Fino ad ora, invece, la scoperta di nuove strutture cristalline è stata condotta utilizzando un approccio molto costoso, basato su prove ed errori.

A tal proposito, risulta davvero rilevante la figura di Ekin Dogus Cubuk. L’uomo è infatti coautore di uno studio che ha condotto i ricercatori di Google DeepMind alla scoperta di 52.000 nuovi composti stratificati simili al grafene e a 528 materiali conduttori agli ioni di litio.

Si tratta di un successo davvero sensazionale, in quanto i primi materiali individuati, potrebbero essere tutti potenziali candidati per la progettazione di nuovi superconduttori. Mentre i secondi, potrebbero servire per l’evoluzione e il miglioramento delle prestazioni delle batterie ricaricabili.

Una cosa ancora più importante riguarda il fatto che il lavoro dei ricercatori di Google DeepMind sarà reso disponibile alla comunità scientifica tramite The Materials Project. In questo modo, tutti gli scienziati del mondo avranno la possibilità di accedere alle 381.000 strutture più promettenti tra quelle scoperte

Così da poterle anche sperimentare e valutare eventuali campi di applicazione.