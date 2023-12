Esselunga apre le porte dei propri negozi ad una vera e propria follia di Natale, in questi giorni ha messo a disposizione dei consumatori finali un risparmio più unico che raro, con il quale riuscire a scoprire quali sono i prezzi più bassi del momento, ed avere così accesso ad una infinità di sconti speciali.

La campagna promozionale attuale è una delle migliori in circolazione, ciò sta a significare che gli ordini potrebbero essere più complicati, data la grande richiesta della community. In parallelo, da notare che gli stessi acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un negozio fisico, non sarà possibile accedere ai prezzi indicati tramite il sito ufficiale.

Esselunga, una follia le offerte di Natale

Una vera e propria follia di offerte di Natale con il volantino attivo fino alla fine dell’anno, infatti sono davvero tantissimi gli smartphone in promozione da Esselunga, con prezzi che arrivano fino a 998 euro per l’acquisto di un Apple iPhone 15, ma che possono allo stesso tempo scendere verso i 698 euro necessari invece per iPhone 13.

Per quanto riguarda la telefonia mobile più economica, si possono scovare ottime occasioni di risparmio, con prezzi che non vanno oltre i 398 euro necessari per l’acquisto di un Galaxy A54, scendendo poi verso modelli ancora più economici che possono costa un minimo di 74 euro per un modello di casa Motorola.

Tutti gli sconti del volantino sono disponibili solo per poco tempo, e le scorte potrebbero terminare anzitempo.