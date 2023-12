Questa giornata è divenuta una data marchiata con un bel cerchio rosso nei calendari di tutti gli appassionati di videogiochi, grazie all’annuncio di Rockstar Games riguardo al primo trailer di GTA 6 (o come alcuni suggeriscono, del prossimo Grand Theft Auto, dato che il nome ufficiale è ancora avvolto nel mistero).

La mossa geniale di Rockstar è stata quella di anticipare l’annuncio con un post minimalista ma con il suo effetto, caratterizzato da uno sfondo tra l’arancio e il viola, un’iconica combinazione di colori che ha fatto la storia della saga. La semplice scritta al centro del post, confermando data e ora dell’annuncio, è diventata virale in poche ore.

GTA 6: strategia vincente non si cambia

Grand Theft Auto (GTA) è una delle serie di videogiochi più famose e di successo al mondo, sviluppata da Rockstar Games. La serie ha debuttato nel 1997 e ha da allora continuato a guadagnarsi una reputazione di gioco open-world innovativo e avvincente. Ogni episodio presenta una trama intricata, spesso focalizzata su un protagonista che cerca di avanzare nella criminalità organizzata. Questa può includere colpi, tradimenti, vendette e molte altre situazioni. Essi sono ambientati in vasti mondi aperti, dando ai giocatori la libertà di esplorare.

L’effetto domino del recente annuncio è stato inevitabile. Altri titoli di grande risonanza come Call of Duty Warzone, Halo Infinite e persino il simpatico Fall Guys hanno omaggiato (o forse copiato) lo stile del post originale di GTA 6, creando una sorta di trend nel mondo dei videogiochi.

Il tweet di Rockstar Games ha innescato speculazioni e fervore tra i fan, che sperano che il trailer contenga dettagli succulenti, in particolare una data di uscita che, secondo i rumor, potrebbe essere fissata nel 2025. L’immagine con lo sfondo arancio e viola ha inoltre alimentato possibili teorie riguardo all’ambientazione, con molte voci che indicano Vice City come possibile scenario.

L’attesa quest’oggi è alle stelle, sarà una giornata cruciale per gli appassionati di GTA e per l’intera comunità di gamer. Il trailer potrebbe finalmente rivelare cosa ci riserva il futuro di Grand Theft Auto e il mondo virtuale sarà in trepidante attesa di immergersi in questa nuova avventura.