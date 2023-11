CoopVoce costa POCHISSIMO, ecco 100 giga a prezzo shock

Continuano pertanto ad arrivare grandi novità da parte CoopVoce che vuole far passare un gran periodo natalizio a tutti. Basterà infatti lanciare delle promozioni già viste ma con prezzi molto più bassi del solito, esattamente come è stato fatto durante gli scorsi anni.

Da apripista questa volta funge l’ultima EVO 100, promo che è stata descritta già da diversi utenti entusiasti di averla sottoscritta. In basso potete trovare tutte le informazioni.

CoopVoce: torna la promo EVO 100 che ora costa solo 6,90 € al mese

Gli ultimi giorni sono stati molto interessanti siccome questo gestore virtuale aveva reso disponibile la sua offerta in modalità Black Friday. CoopVoce infatti ha lanciato per tre giorni sul suo sito ufficiale la possibilità di sottoscrivere la EVO 100 a soli 47,90 € all’anno, meno di 4 € al mese.

Ora però che è passato il periodo delle grandi promozioni, il prezzo torna quello di prima, restando comunque molto vantaggioso. Gli utenti che sono interessati potranno infatti pagare solo 6,90 € al mese per sempre, senza rimodulazioni. All’interno della promozione mobile ci saranno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 messaggi per tutti e 100 giga in 4G per navigare sul web usando la rete di TIM.

Ci sono ancora pochi giorni di tempo per poter fare propria questa soluzione, siccome scadrà tra circa sette giorni. Il prezzo speciale potrà essere attivato infatti entro il 6 dicembre prossimo. Ricordiamo che la spedizione della scheda a casa è inclusa nel prezzo, ma bisognerà corrispondere a un costo di attivazione di 10 € solo la prima volta. Il primo costo dunque sarà di 16,90 € in totale.