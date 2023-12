Le novità commerciali di queste settimane hanno impattato sul campo delle tv streaming in maniera decisiva. Dopo le decisioni di Netflix già in durante la prima parte dell’anno, ora Disney+ presenta a tutti i suoi utenti delle novità che sono decisive per il futuro della piattaforma stessa.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

In linea con le decisioni di altre piattaforme simili nel campo della tv streaming, anche Disney+ inizierà nelle prossime settimane un’opera di contrasto deciso contro la pratica della condivisione degli account.

Allineandosi a quanto già previsto da Netflix, la tv streaming ha deciso di mettere in campo controlli maggiormente decisi verso coloro che sono solito condividere il loro account con amici e parenti, o anche con eventuali sconosciuti, per risparmiare sui costi mensili.

I controlli relativi alla pratica degli account condivisi, ad ogni modo, si sposano anche con ulteriori novità che Disney+ ha previsto per tutti i suoi clienti, a partire dal 1 novembre. La piattaforma, infatti, ha anche predisposto delle rimodulazioni sui prezzi dei suoi pacchetti di visione. Il primo ticket proposto dalla tv streaming sarà un ticket entry level al costo di 5,99 euro ogni trenta giorni. Questo pacchetto è caratterizzato dalla presenza delle pubblicità.

In associazione a questa proposta vi sarà ovviamente un piano standard, dal costo 8,99 euro al mese, con libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD. Il servizio completo sarà garantito invece dal ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.