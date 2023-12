Truffa ASSURDA sui conti correnti, il messaggio li svuota subito

Il rischio truffa è talmente alto che anche le persone più esperte potrebbero improvvisamente esterne vittime.

Diverse persone si sono ritrovate improvvisamente a perdere soldi dal loro conto in banca dopo aver fatto accesso ad un portale. Stare attenti è fondamentale per evitare di rovinarsi la vita, cosa che purtroppo è accaduta ad una quantità innumerevole di utenti che hanno aperto una e-mail e hanno trovato un messaggio che gli avrebbe invitati ad iscriversi ad un sito di incontri.

La truffa che svuota i conti arriva con una semplice e-mail, ecco il testo

Quella che andrete a leggere è una semplice e-mail che è arrivata a tantissime persone. La voglia di cliccare su quel link è stata più forte di ogni sorta di attenzione ed è per questo che più utenti sono finiti nei guai.

Come potete notare il testo risulta chiaro ma allo stesso tempo scritto in maniera molto strana. Già da quello si dovrebbe capire che si tratta di una truffa. Abbiamo ovviamente estromesso il link dalla mail per evitare che qualcuno potesse entrare sul portale direttamente da questo articolo.

“Ciao,

Penso che a volte nella vita sia necessario aggiungere un po’ di mistero.

Sono Selena e i miei pensieri a volte corrono in direzioni insolite.

Se non ti dispiace fare una piccola chiacchierata con un indovinello, fammi sapere!

Continuiamo la conversazione nella chat sul

sito di incontri. Mi trovate

nel mio profilo a questo link:

Energetic_Woman

Inviami un messaggio in modo che la nostra

conversazione possa diventare un nuovo capitolo.”