Siamo ormai nel mese di dicembre e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno già proponendo le proprie proposte per il periodo natalizio. L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile, in particolare, ha deciso di ufficializzare l’arrivo di due nuove super offerte di rete mobile, ovvero Feder Mood 100 e Feder Mood 130. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, ecco le nuove offerte Mood 100 e Mood 130 per il periodo natalizio

Per il periodo natalizio, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha reso disponibili due nuove super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta delle due nuove super offerte denominate Feder Mood 100 e Feder Mood 130. Entrambe si distinguono sempre per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Entrambe, infatti, hanno un costo per il rinnovo mensile molto basso ma, nonostante questo, offrono comunque molto. Con la prima offerta, ovvero Feder Mood 100, troviamo disponibili fino a ben 100 GB di traffico dati ma non solo. Sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 6,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale Feder Mobile è Feder Mood 130. In questo caso, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione fino a 130 GB di traffico dati per navigare. Rimangono poi inclusi anche con questa offerta 50 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno pagare per il rinnovo mensile è pari a 8,99 euro.