Apple ha annunciato lo sviluppo di iOS 17.1.2, un aggiornamento minore per la versione 17 del sistema operativo dell’azienda della Mela. Questo aggiornamento è finalizzato alla risoluzione di bug e poter migliorare la sicurezza dei dispositivi. L’uscita di iOS 17.1.2 è prevista, secondo quanto riportato da Macrumors, tra il 27 novembre e il 3 dicembre, con una probabile distribuzione in Italia per la fine del mese di novembre. Queste previsioni si basano su una serie di lanci precedenti proposti dall’azienda di comunicazioni Apple. Se queste previsioni fossero corrette allora questo nuovo aggiornamento potrebbe essere già disponibile da questa settimana.

In arrivo IOS 17.1.2 con molti FIX

Il motivo di questa tempistica potrebbe essere legato alla volontà di evitare rilasci durante la settimana del Ringraziamento. Questa stessa dinamica, infatti, è stata seguita lo scorso anno quando Apple pubblicò l’aggiornamento iOS 16.1.2, il 30 novembre. Nonostante questa spiegazione, il ritardo nel rilascio di iOS 17.1.2 a dicembre per molti continua a sembrare incoerente. Soprattutto se consideriamo che il mese successivo è atteso anche il rilascio della versione iOS 17.2 dell’aggiornamento.

Riguardo ai contenuti, l’aggiornamento dovrebbe focalizzarsi su fix per bug e glitch sui dispositivi iPhone. Sicuramente, uno dei problemi più significativi che necessitano di essere risolti è legato al sistema di Wi-Fi presente su alcuni dispositivi. Questo problema era già stato rilevato nella prima versione stabile di iOS 17 e affrontato in modo parziale con l’aggiornamento iOS 17.1. Tuttavia, alcuni iPhone continuano a presentare alcuni problemi e difficoltà legate al Wi-Fi, e questo update mira a risolverli completamente.

Tra gli altri miglioramenti previsti, si prevede la correzione di alcuni problemi, come quelli legati alla sparizione occasionale di notifiche e bug minori legati ad HomeKit. Va notato che Apple ha rilasciato iOS 17.1.1 all’inizio di novembre, e che questo aggiornamento ha introdotto fix per la ricarica wireless sulle automobili BMW e miglioramenti al widget Meteo. Dopo solo alcune settimane è previsto il prossimo aggiornamento.

Dunque, in sintesi, l’aggiornamento iOS 17.1.2 è atteso per questa settimana e mira, come detto, a correggere diversi problemi riscontrati dagli utenti. L’aggiornamento riserverà particolare attenzione ai miglioramenti del Wi-Fi e ad altre ottimizzazioni legate alle funzionalità proprie del sistema operativo presente su tutti i dispositivi iPhone.