Vodafone, le offerte SHOCK da 7 EURO al mese distruggono TIM

Serviva qualcosa di realmente interessante per attirare di nuovo i vecchi clienti che erano scappati via. A quanto pare Vodafone ci sta riuscendo alla grande ed è per questo che il periodo natalizio potrà essere con altissime probabilità quello della sua rinascita.

Il gestore anglosassone ha bisogno di far vedere di che pasta è fatto e con le promo della linea Silver non poteva essere che semplice. Si tratta infatti di due proposte che hanno più o meno gli stessi contenuti ma che cambiano per alcuni aspetti molto importanti. A sottoscriverle non possono essere tutti, ma solo alcuni utenti ben precisi.

Vodafone vuole infatti portare dalla sua parte coloro che fanno parte di Iliad o dei gestori virtuali, tra cui ci sono anche Fastweb e CoopVoce. Tutto sarà semplice visti i prezzi mensili.

Vodafone batte la concorrenza con due offerte clamorose, ecco cosa contengono le due Silver

La prima delle due offerte, quella meno costosa, riesce ad includere già tutto al suo interno. Per una cifra pari a 7,99 € al mese, gli utenti potranno avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore e ben 100 giga disponibili per la navigazione in 4G.

La seconda offerta invece è il top in assoluto, siccome al suo interno include ancora più possibilità. Basta pagare 9,99 € al mese per ottenere minuti e messaggi illimitati come nel caso della prima promo ma questa volta addirittura 150 giga in 4G.

C’è anche una particolarità che Vodafone vuole offrire in questo periodo natalizio, ovvero un regalo. Basterà infatti pagare il prezzo mensile delle offerte con SmartPay per avere altri 50 giga in regalo ogni 30 giorni.