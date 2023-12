Apple con le nuove versioni di iOS ha introdotto una nuova funzionalità che è arrivata in concomitanza dell’arrivo dei nuovi iPhone 15, stiamo parlando delle chiamate wifi, una feature che nel caso aveste bisogno di effettuare una chiamata ma vi doveste trovare in un’area scoperta da rete telefonica cellulare, vi consentirà di chiamare ugualmente, l’unico requisito è avere con voi una connessione wireless.

Normalmente le telefonate sfruttando appunto la rete cellulare standard e in alcuni casi anche il VoLTE, ovvero la possibilità di utilizzare il 4G LTE per migliorare l’audio della chiamata, ma in questo caso di tratta di una funzionalità completamente diversa.

Chiamate wifi

Per abilitare la funzionalità chiamate WiFi vi basterà recarvi in impostazioni, scegliere la voce “Telefono”: qui troverete “Chiamate WiFi”: abilitate il toggle e la cosa è fatta.

Quando questa voce sarà abilitata nella barra di stato troverete la dicitura WiFi, ciò significa che le chiamate che effettuerete saranno effettuate tramite connessione WiFi, come se non bastasse tale opzione sarà valida anche per le chiamate d’emergenza nel caso appunto vi doveste trovare in un’area priva di connessione cellulare.

Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che non è chiaro se comunque andrà a interlacciarsi ai vostri piani cellulare che avete in offerta con il vostro operatore, la sensazione è che siano due concetti slegati e che probabilmente non vi andrà a costare nessun addebito aggiuntivo, se siete curiosi però potete tranquillamente andare a provare, l’opzione è molto semplice da attivare e provare non costa nulla, le chiamate WiFi di Apple sono qui.