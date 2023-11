Vodafone, rientra con le due offerte SILVER a partire da 6 EURO

Nell’ultimo periodo, Vodafone sta dando spettacolo con alcune soluzioni mobili di livello. Più in particolare le due offerte di cui si parla sono indirizzate a coloro che hanno un’offerta Iliad o un rapporto con i gestori virtuali come Kena Mobile, Fastweb, Lyca e molti altri ancora.

Vodafone infatti ha scelto di utilizzare il loro modus operandi, ovvero di adoperare delle offerte con tanti contenuti e soprattutto con prezzi molto bassi. In questo modo quindi sarà possibile avere il meglio, anche per la qualità che si sceglierà essendo Vodafone uno dei migliori in assoluto in tutto il paese.

Le due promo che stanno girando tanto nell’ultimo periodo, almeno per il momento, non hanno alcuna scadenza. Sarebbe però meglio fare quanto prima possibile per essere sicuri di portarli a casa. Ora quindi è il momento delle Silver.

Vodafone Silver, le due promo che fanno battere il cuore agli utenti a colpi di giga

Secondo quanto riportato sono ancora disponibili le due offerte che da tempo stanno portando via utenti alla concorrenza. Vodafone le sta utilizzando come vere e proprie armi, che fanno male agli altri operatori ma tanto bene agli utenti che le sottoscrivono.

Le due Silver hanno a disposizione minuti ad SMS senza limiti verso tutti, la prima con 100 giga e la seconda con 150 giga. La prima offerta costa 7,99 € al mese mentre la seconda costa 9,99 € al mese. Pagando con il servizio SmartPay, gli utenti potranno avere altri 50 giga gratis ogni 30 giorni. Non vi resta che aspettare il messaggio per il rientro o recarvi in un centro autorizzato.