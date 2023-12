Al giorno d’oggi tutti gli utenti utilizzano maggiormente i giga per navigare in tranquillità con i propri dispositivi, come i tablet e gli smartphone. Proprio per questo motivo, sono alla costante ricerca delle offerte più convenienti e con una maggiore quantità di traffico dati per navigare. Tra i vari operatori telefonici, Kena Mobile è uno di quelli che propone delle offerte con giga davvero esagerati.

Kena Mobile, tanti giga esagerati per navigare con queste super offerte

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha dalla sua parte un catalogo di offerte con una quantità di giga esagerati per navigare. Come già detto, infatti, gli utenti sono sempre alla ricerca di offerte con un grande quantitativo di traffico dati per navigare.

Una delle offerte più esagerate è Kena 9,99 230 GB. Come suggerisce anche il nome, questa offerta mobile arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 230 GB di traffico dati. Questi sono utilizzabili per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 60 mbps. Nel bundle dell’offerta troviamo poi 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti dovranno pagare soltanto 9,99 euro per il rinnovo mensile dell’offerta, con attivazione, sim e spedizione totalmente gratuiti.

Questa offerta è però disponibile soltanto per chi richiederà la portabilità del proprio numero da da Iliad, ho Mobile e altri operatori virtuali. Per chi proviene da qualsiasi altro operatore, invece, è disponibile l’offerta Kena 12,99 150 GB. In questo caso, gli utenti avranno comunque accesso a una elevata quantità di traffico dati pari a 150 GB ad un costo di 12,99 euro al mese. Rimangono poi inclusi nel bundle minuti di chiamate e 200 SMS verso tutti.