Telegram ha recentemente rilasciato un aggiornamento che introduce delle novità molto utili per gli utenti e tra queste una funzione che farà letteralmente impazzire tutti gli studenti universitari.

L’avvicinarsi della sessione invernale potrebbe far meno paura grazie alla possibilità offerta da Telegram a tutti gli utenti, e non solo agli iscritti a Premium, i quali potranno adesso trascrivere le note vocali in testo automaticamente.

Telegram si aggiorna e permette di trascrivere le note vocali in testo in pochi istanti!

La funzionalità di trascrizione automatica delle note vocali in testo è stata inizialmente dedicata esclusivamente agli utenti Telegram iscritti a Premium ma grazie all’ultimo abbonamento rilasciato, tutti gli utenti hanno ora la possibilità di convertire i vocali ricevuti in messaggi di testo in pochissimi istanti.

Purtroppo, però, la funzionalità arriva con alcune limitazioni che coinvolgono gli utenti non iscritti a Premium, i quali potranno convertire soltanto due note vocali alla settimana. Pur trattandosi di un limite non indifferente, la novità potrebbe comunque rivelarsi utile per tutti gli studenti universitari che desiderano trascrivere le loro lezioni in pochi attimi così da risparmiare il tempo solitamente impiegato per la sbobinatura del materiale.

Un’altra novità introdotta dall’aggiornamento permetterà agli utenti di ricevere dei suggerimenti sui canali da seguire. Tenendo conto dei canali seguiti, Telegram stilerà una lista di canali molto simili che potrebbero interessare agli utenti.

Le funzioni saranno rilasciate gradualmente e rese disponibili per tutti gli utenti Android e iOS nel corso delle prossime settimane. Basterà aggiornare l’app per ottenere tutte le novità più recenti.