C’è sempre grande interesse per la sfida che contrappone Telegram da una parte e WhatsApp dall’altra. Le due piattaforme si contendono il primato nel campo della messaggistica istantanea, con rispettivi bacini che coinvolgono centinaia di milioni di iscritti. Nelle ultime settimane, gli sviluppatori di Telegram sono a lavoro per cercare quello che sarebbe un sorpasso sul servizio di casa Meta.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Nella sfida tra le due chat, una novità di Telegram potrebbe essere a dir poco decisiva. La piattaforma, infatti, da qualche settimana – in seguito alle indiscrezioni della rete – ha deciso di rilasciare per tutti i suoi iscritti l’aggiornamento delle Storie.

Proprio come già possibile su WhatsApp ed ovviamente sui principali social come Instagram e Facebook, gli utenti hanno la possibilità di condividere con i loro amici della rubrica una serie di foto istantanee o anche video di breve durata. L’arrivo delle Storie su Telegram garantisce al pubblico nuovi spinti per la comunicazione. Gli utenti infatti potranno commentare foto e video di amici e da queste far partire delle conversazioni dirette.

L’aggiornamento delle Storie di Telegram è già disponibile per le versioni aggiornante della chat sia sui dispositivi Android di ultima generazione che sugli iPhone. Gli sviluppatori di Telegram puntano tante risorse e tante speranze sul lancio delle Storie. Il grande obiettivo della chat blu non è soltanto quello di allineare le sue funzioni a WhatsApp, ma anche allineare il servizio ai principali social per termini di popolarità: Facebook e Instagram in primis.