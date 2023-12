Kia introduce con orgoglio in Italia il suo rivoluzionario programma di noleggio a medio termine, Kia Flex, già acclamato in Germania e ora pronto a conquistare il mercato italiano. Questa innovativa iniziativa rappresenta il frutto di una collaborazione strategica tra Kia Italia e ALD Automotive Italia, un rinomato fornitore nel settore del Noleggio a Lungo Termine e delle soluzioni di mobilità.

L’obiettivo di Kia Flex è integrarsi nella missione più ampia di Kia di trasformarsi in un fornitore di mobilità sostenibile, capace di rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente in un mondo in costante evoluzione. In questo contesto, il concetto di “movimento” diventa cruciale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità privata, che si distacca sempre più dalla tradizionale logica di possesso per abbracciare quella di utilizzo.

Un’offerta su misura che risponde alle esigenze in evoluzione

Kia Flex offre un’esperienza di noleggio in abbonamento completamente online attraverso una piattaforma web intuitiva, permettendo ai consumatori di gestire autonomamente il proprio noleggio. L’automobile diventa così un bene on-demand, consentendo al consumatore di godere della libertà di guida per la durata del suo abbonamento. Inoltre, questo approccio offre la flessibilità di accedere a una gamma di servizi rinnovabili in base alle mutevoli esigenze dell’utente.

Questo modello di noleggio apre le porte a un’ampia gamma di clienti, inclusi coloro che si avvicinano per la prima volta alla mobilità elettrica, semplificando l’accesso all’auto attraverso una formula ormai consolidata in diversi settori: l’abbonamento. Kia Flex si posiziona come un ponte tra il noleggio a breve e a lungo termine, offrendo un’opzione che si adatta alle esigenze mutevoli della clientela.

L’esperienza cliente con Kia Flex sarà completamente online, intelligente e veloce. L’offerta comprenderà servizi completi come assicurazione contro furto e incendio, manutenzione presso la rete Kia, assistenza stradale, auto sostitutiva e dotazione di pneumatici invernali. Tutto questo senza richiedere alcun anticipo.

Il processo di utilizzo di Kia Flex inizia con l’autenticazione online, la selezione del modello di vettura desiderato, la scelta del concessionario Kia, il caricamento della documentazione necessaria e la successiva stipula del contratto direttamente sul sito dell’azienda. I tempi di consegna saranno generalmente compresi tra le 5 e le 8 settimane.

Libertà di guida senza impegni a lungo termine: benvenuti in Kia Flex

Il programma Kia Flex prevede un periodo di noleggio minimo di 6 mesi, estendibile fino a 18 con tacito rinnovo mensile. Il chilometraggio annuale varierà da 10 a 20 mila chilometri, adeguato alla durata effettiva del noleggio. Dopo il sesto mese, senza alcune penali, il cliente può decidere se continuare, restituire l’auto o cambiarla attraverso un nuovo abbonamento. Senza costi extra o di attivazione, Kia Flex offre una flessibilità senza precedenti.

La gamma di auto disponibili per il noleggio con Kia Flex varierà in base alla disponibilità dello stock dedicato al programma.

Kia, sempre pronta ad affrontare le sfide dei trend del futuro, considera Kia Flex come il primo passo concreto verso un nuovo paradigma nella concezione della mobilità. Questa iniziativa non solo si inserisce perfettamente nella filosofia di Kia, ma anche nell’ampio contesto di evoluzione del concetto di mobilità nel mondo contemporaneo.

In conclusione, Kia Flex si presenta come una pietra miliare nella trasformazione del settore automobilistico, offrendo una soluzione innovativa, flessibile e orientata al futuro. Il programma rappresenta l’impegno tangibile di Kia nel plasmare il futuro della mobilità, anticipando le esigenze mutevoli dei consumatori. Kia Flex non è solo un programma di noleggio, ma un passo avanti verso una mobilità più sostenibile, intelligente e personalizzata.